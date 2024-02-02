حبس المتهمين بالتعدي على فود بلوجر في المقطم

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتعديهم على فود بلوجر بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهم حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، المتخصصة في المأكولات.

حبس المتهمين بالتعدي على فود بلوجر بالمقطم

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على سيدة وإحداث إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين داخل فيلا مستأجرة كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجني عليها بالضرب وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالي لذات الخلافات المشار إليها، وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

اتهمت الفود بلوجر نجلاء يوتيوبر شهير بالتعدي عليها وإصابتها في يدها بـ 17 غرزة، وتهديدها بسلاح أبيض بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة.