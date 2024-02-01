اليوم.. الحكم على 3 متهمين قتلوا شابًا بسبب خلافات سابقة في الفيوم

تصدر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الخميس، الحكم علي 3 متهمين بينهم شقيقان؛ لاتهامهم بقتل شاب، بسبب نشوب خلافات بينهم، وذلك في القضية رقم 14378 جنح مركز إطسا، والمقيدة برقم 842 لسنة 2023 كلي الفيوم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار طلعت قنديل، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل.

بداية الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين 3 متهمين، وهم "محمد. ع" محبوس، وشقيقه مدحت "هارب"، و" أحمد. م" هارب، وآخر يدعى " أيمن. س "، شهدت إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة آلي وخرطوش ورصاص، فأردوا المجني عليه قتيلًا في الحال على أحد المقاهي بدائرة مركز شرطة إطسا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل شاب على أحد المقاهي على يد 3 أشخاص بينهم شقيقان بسبب نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، وأطلق المتهمون خلالها الرصاص على المجني عليه، فأنهوا حياته على الفور، وتمكن ضباط مركز شرطة إطسا من ضبط المتهم الأول بالجريمة.