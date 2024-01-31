حبس سائق قتل زوجة شقيقه بسلاح ناري فى المعصرة

قررت نيابة حوادث حلوان الجزئية، حبس سائق قتل زوجة شقيقه، بسبب خلافات عائلية بمنطقة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها توفيت متأثرة بطلق ناري في الرأس، مما أسفر عن نزيف دموي وتوقف أجهزة الجسم عن العمل ووفاتها في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تفاصيل الواقعة حيث تبين وفاة المجنى عليها بسبب مشاجرة نشبت بين زوجها وشقيقه، حيث تطورت من مشادة كلامية إلى تشاجر بالأيدي، وبينما كانت الضحية تحاول فض الخلاف، أصيبت بطلق ناري كان بحوزة شقيق زوجها، ما أدى إلى وفاتها.

البداية بتلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا من أحد الأهالي، يفيد بوقوع جريمة قتل ربة منزل إثر مشاجرة بين شقيقين، بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين صحته، وتم ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.