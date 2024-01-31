استمرار حبس "عصابة الحديد" بالخليفة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة سور حديدي من داخل موقع تحت الإنشاء.



تعود الواقعة عندما تم ضبط 4 أشخاص بدائرة قسم شرطة الخليفة، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم 13 قطعة حديدية "مجهولة المصدر".



بمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من أحد الأسوار الحديدية بإحدى المناطق بأسلوب"المغافلة" بدائرة القسم.





واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المناطق الإنشائية، وأضافا بارتكابهما واقعة مماثلة من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة المقطم.



وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميليهما "سيئى النية" (تاجرين خردة – مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.