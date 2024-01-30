الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين تخصصا في سرقة بطاريات السيارات فى عين شمس للمحاكمة

محكمة
محكمة

قررت نيابة عين شمس إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة "بطاريات وجنوط" السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

 نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين).

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وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهما بارتكاب 3 وقائع سرقة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، وأضافا بتصريف بطاريات وجنوط السيارات لدى عميلهما مالك محل خردة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، تم ضبطه وبحوزته 2 جنط سيارة، وأيد ما سبق.

سرقة بطاريات السيارات سرقة عين شمس نيابة عين شمس محكمة الجنح

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