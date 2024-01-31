الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات عائلية فى المعصرة

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق فى حلوان الجزئية، بحبس سائق قتل زوجة شقيقه، بسبب خلافات عائلية بمنطقة المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات الاجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتبين من تحقيقات النيابة أن وفاة المجنى عليها  بسبب مشاجرة نشبت بين زوجها وشقيقه، حيث تطورت من مشادة كلامية إلى تشاجر بالأيدي، وبينما كانت الضحية تحاول فض الخلاف، أصيبت بطلق ناري كان بحوزة شقيق زوجها، ما أدى إلى وفاتها.

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغا من أحد الأهالي، يفيد بوقوع جريمة قتل ربة منزل إثر مشاجرة بين شقيقين، بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين صحته، وتم ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

حبس سائق قتل زوجة شقيقه خلافات عائلية منطقة المعصرة تحقيقات النيابة وفاة المجنى عليها مشاجرة الدستور جريدة الدستور

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