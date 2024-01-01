تفاصيل حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس 5 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في المعصرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، قيام 5 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بأحد الشوارع بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة وعثر بداخلها على حفرة بعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.