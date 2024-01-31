استمرار حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة 15 يوما بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام اليوم، حبس 3 عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين واستعجال تقرير المعمل الكيماوى .

نتائج التحقيقات الأولية

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين عثر بحوزتهم على “ كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، 600 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي”، وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.