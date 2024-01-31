الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لعاطل قتل ربة منزل طعنًا بآلة حادة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، شخصًا بالسجن المؤبد، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بقتل سيدة لسرقتها.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 18987 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل اول يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها، بمفك مما ادي الي وفاتها، داخل الشقة محل سكنها بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، عن تعدي المتهم، على المجني عليها، ربة منزل، مستخدما في ذلك سلاح أبيض مفك، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية فيما بينهما، وأمسك المتهم برقبة المجني عليها وحاول حنقها وحال مقاومتها له، استل سلاح أبيض مفك وطعنها، مما ادي الي وفاتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق مع المتهم وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المؤبد قتل مديرية أمن الإسكندرية سلاح أبيض

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