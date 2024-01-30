7 سنوات سجن لبائع شرع في قتل موظف منعه من البيع أسفل منزله

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة بائع متجول بالسجن المشدد 7 سنوات لإتهامه بالشروع في قتل موظف وضربه بألة حادة أحدث به إصابات خطيرة؛ بسبب الخلاف على وقوف المتهم أسفل منزل المجني عليه.

تعود وقائع الجريمة لشهر مارس 2022 عندما أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعدما أثبتت التحقيقات تربصه للمجني عليه أثناء خروجه من منزله متوجهًا إلى عمله صباحًا وتعديه عليه بألة حادة – كوريك سيارة - وضربه به على رأسه انتقامًا منه على منعه من الوقوف أمام منزله بالعربية التي يبيع عليها تجارته.

وأضافت التحقيقات، أن مشاجرة كانت قد نشبت بين المتهم والمجني عليه قبل ارتكاب الجريمة بيومين بسبب طلب المجني عليه من المتهم مغادرة المكان الذي يقف فيه أسفل منزله، وعندما رفض المتهم قام المجني عليه بإبلاغ الشرطة ضده التي حضرت وصرفته من المكان بعد مصادرة بضاعته. فقرر المتهم الغنتقام من المجني عليه وإنتظره يوم الواقعة في ساعة مبكرة وما أن خرج من منزله متوجهًا إلى عمله حتي إنهال عليه ضربًا بألة حادة كانت بحوزته، فأسقطه غارقًا في دمائه ولاذ بالفرار. تم نقل المجني عليه للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على المتهم وأحالته النيابة محبوسًا للمحاكمة بتهمة الشروع في القتل، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.