إحالة أوراق موظف بالمعاش الى المفتى قتل صديقه بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، رئيس المحكمة، إحالة أوراق موظف بالمعاش الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الاعدام، عما أسند إليه، وحددت دور الانعقاد المقبل في شهر فبراير للنطق بالحكم، بعد اتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شامل عثمان العيسوي، والمستشار ياسر نصر صديق، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 12983 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز بالعثور علي جثة المجني عليه، داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أن المتهم " ع.ا.ا" موظف بالمعاش، والمجني عليه " ه.ع.م"، تربطهما علاقة صداقة، وأن المجني عليه طلب من المتهم الانتقال ليمكث رفقته بالشقة محل الواقعة، وبتاريخ الواقعة وعلى اثر خلاف نشب بينهما قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه باستخدام أداة مطرقة حديدية وكال له عدة ضربات بالرأس أودت بحياته وعقب ذلك قام بسرقة المنقولات والسيارة الخاصين بالمجني عليه وتركه في الشقة وفر هاربا حتي تبين اكتشاف الواقعة، ونفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، تم القاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها في جلستها المنعقدة.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق، رئيس المحكمة، قررت إحالة أوراق كل من م.ن.ع، وا.م.ال"، الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة دور الانعقاد القادمة للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بقتل المجني عليه الطفل " أ.م.إ"، صدر القرار بعضوية كل من المستشار عادل جبريل، والمستشار إسحاق ادور صليب، والمستشار حسين المحلاوي، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.

وترجع احداث القضية المقيدة، برقم 31936 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار بالعثور علي جثة المجني عليه ملقاه في مصرف مائي مغطاه بأجولة بلاستيكية وسط الحشائش، وبه عدة طعنات بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أنه علي اثر تلقي بلاغ من " م.إ.ا" مزراع بتغيب نجله المجني عليه " أ.م إ" 15 سنة، ومن خلال مراجعة خط سيره تبين استقلال المتهمان " م.ن.ع" خراط و" ا.م.ال" عامل، مع الدراجة النارية توكتوك خاصته، بعد اتفقا علي استدراج المجني عليه نظرا لصغر سنه وضعف بناينه أمام بنيانهما،فقام المتهم الثاني بتجهيز سلاح أبيض خنجر وأجولة بلاستيكية، بينما قام الاول باستدراج المجني عليه نظرا لوجود علاقة جيره بينهما، بأن اتفق معه علي توصيلة واستقلا الدراجة رفقته وتوجها الي أحدي الطرق النائية بالقري وطلبا منه التوقف وترجلوا من الدراجة واستهل المتهم الثاني السلاح الأبيض بحوزته.

وقام بطعن المجني عليه اللي أنه ابدي مقاومة فقام المتهم الأول بدفعة بأن رجلة أرضا وقام بامساك السلاح الأبيض، وقام بطعنه عدة طعنات حتي ازهق روحه وقاموا بسرقة هاتفة المحمول ومبلغ مالي حوزته واخفوا الجثة بأن القياها في أحد المجاري المائية المليئة بالحشائش، ووضعوا الأجولة البلاستيكية فوقة وسرقوا الدراجة النارية وبيعها مقابل مبلغ مالي علي أن يحضرا اورقها في اليوم الثاني، ونفاذا لأمر النيابة العامة.

وتم ضبطهما، مواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة وارشدا عن الهاتف المحمول والدراجة النارية، وبعرضهما علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قررها بإحالة أوراقهم الي فضيلة المفتي.