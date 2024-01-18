بائع بالإسكندرية: الإعاقة البدنية لم تمنعنى من العمل منذ صغرى

لم تمنعه الإعاقة البدنية عن العمل والبحث عن لقمة العيش لكي يستطيع الانفاق علي أسرته المكونه من 3 أفراد، قررالنزول من منزله والوقوف في محطة الرمل لبيع المستلزمات البسيطة لكي يكسب قوت يومه.

الإعاقة لم تمنعه من العمل. يقول أحمد علي، البالغ من العمر 38 عامًا، وهو بائع من ذوي الاحتياجات الخاصة: "ولدت بإعاقة وعملت في المزرعة منذ الصغر، واعتمدت على نفسي ولم تمنعني الإعاقة البدنية من العيش والعمل.

تزوجت منذ 6 سنوات وأنجبت طفلة تدعى فاطمة، وأنا الآن أعمل من أجل زوجتي وابنتي، وأبيع بعض المنتجات البسيطة لكسب قوت يومي بطريقة حلال.

وأضاف أحمد: "أنا بائع متجول وأبيع مناديل وبنس ودبابيس، وأشكر الله على فضله وعلى مساعدة الناس لي، حيث قام أحد الأشخاص الكرام بشراء دراجة نارية ليضع عليها البضائع وينتقل بها إلى مكان بيعها بمحطة الرمل في وسط الإسكندرية، نظرًا لعدم قدرتي على سحبها بسبب إعاقتي في قدمي، وأعيش في شقة مستأجرة.

وأشار أحمد إلى أنه يسكن في إحدى الشقق المستأجرة في منطقة محرم بك بمساعدة أهل الخير، ويتلقى معاشًا من وزارة التضامن الاجتماعي، إلا أنه غير قادر على العيش منه. يناشد أحمد أهل الخير بالمساعدة في توسيع وتطوير الأعمال التجارية التي يقوم بها لكي يتمكن من العيش بكرامة وتربية ابنته الصغيرة.

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