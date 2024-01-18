حبس أخطر مزورة للشهادات الجامعية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الخميس، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص وممارسة نشاطها الإجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنينراغبي الحصول على شهادات جامعية والزعم بمنحها الدارسين دورات تدريبية مهنية فى مجالى التمريض والرعاية الصحية تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الطبية "على خلاف الحقيقة"، كما أمرت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وفحصها.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، واتخاذها من مقر الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية والزعم بمنحها الدارسين دورات تدريبية مهنية فى مجالى التمريض والرعاية الصحية تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الطبية "على خلاف الحقيقة".



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليها وبتفتيش المكان عثر علي جهاز حاسب آلى بمشتملاته، وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على برنامج فوتوشوب لتصميم وتعديل الشهادات والكارنيهات ونماذج شهادات إجتياز دورات تدريبية مهنية بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجامعات ونماذج كارنيهات بأسماء العديد من الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية.

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.