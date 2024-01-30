الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

1000 جنيه تقود عاطلًا للسجن المشدد 7 سنوات بالجيزة

محاكمة
محاكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، عاطلًا، بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامه بضرب صديقه خلال مشاجرة نشبت بينهما، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة نتج عنها وفاته، إثر خلافات مالية بينهما.

كانت النيابة قد أحالت المتهم-27 عامًا- للمحاكمة بعدما تبين من التحقيقات وتحريات المباحث أن مشاجرة نشبت بينه والمجني عليه -30 عامًا- بسبب خلافهما على مبلغ 1000 جنيه، الجاني سبق واقترضها من المجني عليه، وعندما طلب منه الأخير ردها تحجج بضيق ذات اليد فنشبت بينهما مشادة كلامية عنيفة تطورت لمشاجرة.

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وأضافت التحقيقات وأقوال الشهود أن المجني عليه تعدي بالسب والشتم على المتهم بألفاظ وعبارات نابية فاستشاط المتهم غيظًا وإنهال ضربًا وركلًا على المجني عليه في أجزاء متفرقة من جسده أحدثت به عدة إصابات نتج عنه إصابته بنزيف داخلي بالكبد وتوفي بعد ساعات من وصوله المستشفى.

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