تغريم طليق علا غانم 20 ألف جنيه بتهمة سبّها

قضت محكمة جنح الاقتصادية بتغريم طليق الفنانة علا غانم 20 ألف جنيه، لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

وكشفت التحقيقات أن الفنانة علا غانم اتهمت طليقها بالسب والقذف وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، حيث تم استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضًا تحريز الرسائل لفحصها.

وأكدت الفنانة علا غانم أن خلافات وقعت بينها وبين طليقها، ما أدى إلى تطور الخلافات بينهما، حيث تعمد إرسال رسائل مزعجة ومضايقات على مواقع التواصل.

وأشارت التحقيقات إلى أن طليق علا غانم وجه لها السباب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم قامت الفنانة بإقامة دعوى إلى النيابة وتمت إحالة الدعوى إلى المحكمة التي بدورها حددت جلسة لنظر الدعوى.