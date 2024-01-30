الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

علا غانم تستأنف مقاضاتها لطليقها بسبب السب والقذف.. اليوم

علا غانم
علا غانم

تستأنف الفنانة علا غانم، نظر دعواها التي تتهم فيها طليقها بالسب والقذف والاعتداء عيها أمام المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء.

وكانت الفنانة علا غانم قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.

وقررت النيابة استدعاء طليقها لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه، والتحفظ على الهاتف المحمول وأيضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة لأقوال طليق الفنانة.

وأشارت الفنانة علا غانم خلال التحقيقات، إلى أنها نشب بينها وبين طليقها مشاكل زوجية، تطورت إلى تعمده إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات على مواقع التواصل بين الحين والآخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.

المحكمة الاقتصادية السب والقذف الفنانة علا غانم التحقيقات مشاكل زوجية

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