الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة دراجة نارية من طفل في كرداسة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة سرقة دراجة نارية من طفل بالإكراه بمنطقة كرداسة.

وجاء في أمرالإحالة  في القضية رقم 4127 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، للمتهم "إبراهيم. ح"، 21 سنة، عامل بشركة، أنه في يوم 8 إبريل الماضي، سرق وآخر مجهول دراجة نارية، بالإكراه الواقع على الطفل "محمود. ا"، بأنهما استوقفاه بالطريق العام حال قيادته لها، طالبين إقلالهما لوجهتهما فأجابهما.

 

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وتابعت التحقيقات أن المتهمين استدرجا الطفل المجني عليه إلى مكان بعيد خالي من المارة، وأشهر المجهول في وجهه سلاح أبيض "مطواة" مهددين إياه به، مما بث الرعب في نفسه، وحمله المتهم عنوة لخارج الدراجة النارية فتمكنا من شل مقاومته، والاستلاء عليها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم وآخر حاز وأحرز سلاح أبيض "مطواة" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كرداسة المشدد 3 سنوات سرقة دراجة نارية محكمة جنايات جنوب الجيزة سرقة

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