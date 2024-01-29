الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابة أجنبي بتهمة سرقة الهواتف في القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات “تحمل جنسية إحدى الدول” مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول.

ضبط تشكيل عصابة أجنبي بتهمة سرقة الهواتف بالقاهرة

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 يحملون جنسية إحدى الدول، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة".

وأقروا بارتكابهم 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم «سيئ النية» مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

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