"أبوه موته من الضرب".. أمن القاهرة يكشف مفاجأة في مصرع طفل دار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، من إلقاء القبض على «سباك»، بتهمة قتل ابنه «5 سنوات» بعد التعدي عليه بالضرب بسبب «تلفظه الدائم وسبابه المستمر» في منطقة دار السلام.

كانت أجهزة أمن القاهرة، كشفت ملابسات الواقعة التى بدأت باتصال «محمد.ر»، والد الطفل 27 سنة، بوالدة الطفل «زوجته» وأبلغها بأن ابنهما سقط من أعلى دراجة هوائية، وعلى الفور توجهت السيدة بالطفل إلى أحد المستشفيات بدار السلام لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي متاثرا بإصابته.

فيما كشفت تحريات المباحث عدم صحة رواية الأم وأن زوجها «والد الطفل»، هو القاتل إثر تعديه على ابنه بالضرب.