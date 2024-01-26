أجهزة الأمن تنجح في تنفيذ 84 ألف و844 حكما قضائيا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 84844 حكما قضائيا متنوعا منها 339 حكم جناية.

كما تم تنفيذ 26643 حكم حبس جزئى، 4400 حكم حبس مستأنف، 42364 حكم غرامة، و11098 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.