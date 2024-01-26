5 أشخاص يقتحمون منزل مواطن ويسرقونه فى طنطا

تمكنت مباحث الغربية من ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على أحد الأشخاص والاستيلاء على متعلقاته في مدينة طنطا.

تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من (فنى تركيب كاميرات - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ - له معلومات جنائية) بتضرره من (5 أشخاص) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء منه على (2 هاتف محمول – متعلقات شخصية) أثناء تواجده بمنزل أحدهم لخلافات مالية بينه وآخر لتحصله منه على مبلغ مالى نظير تدبير فرصة عمل له بالخارج وعدم تمكنه من ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، كما أرشدوا عن المتعلقات الشخصية الخاصة بالمُبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.