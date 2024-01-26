الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة المساكن في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات

متهمين
متهمين

قررت جهات التحقيق بحبس عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن محام مقيم بدائرة القسم، اكتشف سرقة طبنجة مرخصة وعدد من الطلقات ومبلغ مالى، من داخل المكتب الخاص، بإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه والتصرف فى السلاح النارى لدى عملائهما "سيئا النية" (مالك مقهى وآخر عاطل) تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على السلاح النارى من المتهمين والتصرف فيه بالبيع لأحد الأشخاص (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) "تم ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستولى عليه".

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