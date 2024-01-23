الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات وبيعها لتاجر خردة فى عين شمس

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة "بطاريات وجنوط" السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة السيارات وبيعها لتاجر خردة فى عين شمس

وكشفت التحقيقات عن ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس حال شروعهما فى سرقة سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين) وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهما بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، وأضافا بتصريف بطاريات وجنوط السيارات لدى عميلهما (مالك محل خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته 2 جنط سيارة، وأيد ما سبق.

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