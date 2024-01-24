الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب في الزاوية الحمراء

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طلبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب". 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية- مالك محل خردة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس تشكيل عصابي سرقة سرقة المساكن المباحث الجنائية

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