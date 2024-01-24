حبس عصابة سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب في الزاوية الحمراء

قررت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي لاتهامه بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طلبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية- مالك محل خردة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.