الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي لاتجارهم في 12 طربة حشيش بالعياط

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي، لاتجارهم في 12 طربة حشيش، وزنت 1،200 كجم في العياط.

كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة فى ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيدًا لترويجها على عملائهم، فقد تمكنت الإدارة من رصد وتحديد مكان (باقى عناصر التشكيل - لهم معلومات جنائية) مستخدمين سيارة ملاكى محددة لترويج نشاطهم. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200 كجم – مبلغ مالى). 

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم. 

حبس تشكيل عصابي الجيزة 12 طربة حشيش العياط

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