الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة وذخيرة في القليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 عاطلين لحيازاتهم أسلحة آلية وذخيرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات،  كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 مسجلين خطر مخدرات بممارسة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من إدارة البحث بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أنه لهم معلومات جنائية.

وضبط بحوزتهم على 3 بنادق آلية و3 خزينة آلية وعدد من الطلقات وكيلو جرام من مخدر "الحشيش" وكمية من مخدري "الهيروين" و"الآيس"، وعدد من الأقراص المخدرة و2 ميزان حساس.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

جهات التحقيق القليوبية أسلحة آلية المعمل الجنائي مدير أمن القليوبية

مواد متعلقة

سيدة تخلع زوجها لزواجه عرفيًا بعد إصابة نجلهما بالكانسر

التحقيق مع أجنبيتين تديران فيلا للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء 24 يناير

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طبيب في التجمع الخامس

حبس طرفى مشاجرة لاتهامهما بالشروع فى قتل خفير بالتجمع 4 أيام

اعترافات المتهمين باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

سيدة تخلع زوجها والسبب: باع شقة أختى بأوراق مزورة

22 إبريل.. النطق بالحكم في طعون شيري هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات

الأكثر قراءة

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

التحقيق مع أجنبيتين تديران فيلا للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار