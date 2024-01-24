حبس متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة وذخيرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 3 عاطلين لحيازاتهم أسلحة آلية وذخيرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 مسجلين خطر مخدرات بممارسة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من إدارة البحث بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أنه لهم معلومات جنائية.

وضبط بحوزتهم على 3 بنادق آلية و3 خزينة آلية وعدد من الطلقات وكيلو جرام من مخدر "الحشيش" وكمية من مخدري "الهيروين" و"الآيس"، وعدد من الأقراص المخدرة و2 ميزان حساس.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.