سيدة تخلع زوجها لزواجه عرفيًا بعد إصابة نجلهما بالكانسر

"اتجوز عرفي وسابني دايخة بابننا في المستشفيات وراح يدور على نزواته" بهذه الكلمات بدأت "هبة. م" دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه وتحمل رقم ٦٩٤٤ لسنة ٢٠٢٤.

وقالت “هبة” فى دعواها: كنت أعمل ممرضة في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة الجديدة وبمجرد تأكدي من مرض ابننا وإصابته بالكانسر تركت عملي وكل شئ للاهتمام بابني وعلاجه.

فزوجي كان يعمل طوال سنوات زواجنا في الخارج ومنذ ٣ سنوات فقط قرر الاستقرار بمصر وافتتاح شركة خاصة به، وكان زوجي يتسم بالأخلاق العالية والالتزام الشديد، لكن منذ افتتاحه لهذه الشركة وأصبح شخص غريب لم أكن أعرفه من قبل فتبددت أحواله، فبدأ في الاهتمام ببشرته والتوجه لأطباء الجلدية والتجميل لزراعة الشعر، فضلا عن ارتداءه لأغلى الملابس والماركات.

وتابعت الزوجة: كنت دائما أهتم بنفسي للغاية حتى لا أعطيه فرصة للخيانة وهو كان مؤهل لذلك، لأني كنت دائما أشعر أنه يعاني من مراهقة متأخرة، فمر على زواجنا نحو ١٩ عاما.

واستكملت الزوجة حديثها: اكتشفت إصابة ابني بالكانسر وذلك بعد إجراء العديد من التحاليل وعمليات لأخذ عينات منه، فكنت أتوجه به يوميا للمستشفيات وهو لم يهتم مطلقا بحالته وكان يتهمني بأني من كبرت الموضوع وأنها تخيلات وهواجس بعقلي.

وفي أشد معاناتي مع ابني فور تلقيه للكيماوي كان يتهمني بأنني مهملة فيه وواجباته الشرعية، فكنت دائما أتشاجر معه وأتهمه بأنه عديم الإحساس والشعور، لأن حالتي النفسية كانت صعبة لتألم ابني ومرضه ومن ناحية أخرى هو يفكر في سعادته فقط.

واختتمت الزوجة: بعد مشاجرة كبيرة نشبت بيننا ترك منزل الزوجية وغادر، حاولت أتواصل معه مرات كثيرة لكن بلا جدوى وبالنهاية اكتشفت زواجه عرفيا ببنت تعمل لديه في الشركة ومقيمين معا في شقة قام باستئجارها، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى لخلعه.