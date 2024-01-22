زوجة فى دعوى خلع: زوجى شاذ جنسيا

تقدمت سيدة لـ محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه واتهمته بأنه شاذ جنسيًا.

وقالت "رضوي.ا" في دعواها: "مر على زواجنا سنة واحدة ولم يسفر عن إنجاب أطفال، ومنذ زواجنا وأنا أشعر بأنه تزوج مني رغمًا عنه فطول فترة الخطوبة وهو جاف في معاملتة معي حتى بعد زواجنا لم يعاملني بأني زوجته ولدي حقوق ووجبات عليه فكانت علاقته بي علاقة هامشة في حياته".

وأضافت الزوجة: "عشت معه أيام صعبة للغاية وطلبت منه الانفصال أكثر من مرة، وكانت كل أزمته في طلاقنا هو أقاويل الأهل والأقارب عن سبب الانفصال ليس أكثر".

وقالت: "كان دائمًا يمتلكني الشك تجاهه بسبب تصرفاته الغريبة مما اضطرني للبحث في هاتفه ومتعلقاته لكني لم أجد أي سيدة في حياته".

واستكملت "رضوي": "كانت سبب تفاقم مشاكلنا هو تواجده بشكل مستمر مع أصدقائه وبالأخص صديق له تربطه به علاقة وطيدة وكان أكبر منه سنًا، وكانت الكارثة الأكبر عندما شاهدت محادثات قديمة بينهما عن طريق الصدفة تؤكد وجود علاقة بينهما ومقابلات داخل شقة لإقامة علاقة سويًا، كنت في حالة من الذهول ولم أستطع تصديق ما شاهدته، وبمراقبته اكتشفت تأجيرهم لشقة بمنطقة المرج للتقابل بها".

وأخيرًا: "قمت بأخذ نسخة من مفاتيحة الخاصة واستخرجت منها نسخة أخرى، وبمجرد ذهابة لمقابلته صديقة اصطحبت أشقائى وانقضينا عليهم داخل الشقة وشاهدناهما بوضع مخل وقام أشقائى بالتعدي عليهما بالضرب المبرح وتصويرهما، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة لخلعه".