الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوجة فى دعوى خلع: زوجى شاذ جنسيا

محكمة
محكمة

تقدمت سيدة لـ محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه واتهمته بأنه شاذ جنسيًا.

وقالت "رضوي.ا" في دعواها: "مر على زواجنا سنة واحدة ولم يسفر عن إنجاب أطفال، ومنذ زواجنا وأنا أشعر بأنه تزوج مني رغمًا عنه فطول فترة الخطوبة وهو جاف في معاملتة معي حتى بعد زواجنا لم يعاملني بأني زوجته ولدي حقوق ووجبات عليه فكانت علاقته بي علاقة هامشة في حياته".

وأضافت الزوجة: "عشت معه أيام صعبة للغاية وطلبت منه الانفصال أكثر من مرة، وكانت كل أزمته في طلاقنا هو أقاويل الأهل والأقارب عن سبب الانفصال  ليس أكثر".

وقالت: "كان دائمًا يمتلكني الشك تجاهه بسبب  تصرفاته الغريبة مما اضطرني للبحث في هاتفه ومتعلقاته لكني لم أجد أي سيدة في حياته".

واستكملت "رضوي": "كانت سبب تفاقم مشاكلنا هو تواجده بشكل مستمر مع  أصدقائه وبالأخص صديق له  تربطه  به علاقة وطيدة  وكان أكبر منه سنًا، وكانت الكارثة الأكبر عندما شاهدت محادثات قديمة بينهما عن طريق الصدفة تؤكد وجود علاقة بينهما ومقابلات داخل شقة لإقامة علاقة سويًا، كنت في حالة من الذهول ولم أستطع تصديق ما شاهدته، وبمراقبته اكتشفت تأجيرهم لشقة بمنطقة المرج للتقابل بها".   

وأخيرًا: "قمت بأخذ نسخة من مفاتيحة الخاصة واستخرجت منها نسخة أخرى، وبمجرد ذهابة لمقابلته صديقة اصطحبت أشقائى وانقضينا عليهم داخل الشقة وشاهدناهما بوضع مخل وقام أشقائى بالتعدي عليهما بالضرب المبرح وتصويرهما، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة بالقاهرة لخلعه".

دعوى قضائية شاذ جنسيا محكمة الأسرة بزنانيري زوجة خلع

مواد متعلقة

نيفين مختار: خلع الزوجة لزوجها دون رضاه حرام شرعًا

الأكثر قراءة

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

عاجل.. رون ديسانتس ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

زوجة فى دعوى خلع: زوجى شاذ جنسيا

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة