الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

نيفين مختار: خلع الزوجة لزوجها دون رضاه حرام شرعًا

جريدة الدستور

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة بأيدي الرجال لأسباب عدة منها تحليه بقدر من الحكم، حيث أن المرأة تتميز بالعاطفة الشديدة، معبرة: "الست لو في إيدها العصمة في أول موقف بينهم تقوله أنت طالق".

حكم الخلع في الإسلام 

وأكدت الدكتورة نيفين مختار، خلال لقائها ببرنامج “الستات مابيعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن خلع الزوجة لزوجها عن طريق المحاكم النيابية دون رضاه وموافقته بسبب تمسكه الشديد بها حرام شرعًا، حيث يجب أن يكون الزوج موافق على الانفصال أولًا، معبرة: "لازم الزوج يكون مقتنع إن العشرة بينهم مستحيلة، لازم يقول يمين الطلاق بحرية واقتناع".

ابتزاز الزوج

وأضاف في حديثه، أن استخدام الطلاق والخلع كنوع من أنواع الضغط على الزوج؛ لتحقيق آمالهم ومتطلباتها أمر لا يجوز شرعًا على الإطلاق، وهنا يقع على الزوجة الذنب كاملًا.

نيفين مختار الدكتورة نيفين مختار سي بي سي الستات مايعرفوش يكذبوا

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