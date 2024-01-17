الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كل يوم مع ست شكل".. سيدة ترفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

“كل يوم مع واحدة شكل” كان ذلك السبب الذي ساقته "رغدة.ع " في دعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، للمطالبة بإنهاء علاقة الزوجية بينها و"رامى ح-  مهندس" بعدما اكتشفت تعدد علاقاته العاطفية.

وقالت فى دعواها: “مر على زواجنا نحو أربع سنوات، وبرغم زواجنا زواج تقليدى،  إلا أنني أحببته للغاية وتمكنت مني الغيرة، بسبب هزاره مع الفتيات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو أى مكان نتواجد فيه دون احترام لتواجدى”.

وتابعت: “منذ سنتين تقريبا علمت بإرتباطه بعلاقة عاطفية مع سيدة مطلقة كانت جارتهما قديمة وتتردد عليه فى محل عمله ويخرجا سويا، وبمواجهته أقر برغبته فى الزواج منها فتركت له منزل الزوجية، وطلبت منه الطلاق ولولا تدخل الأهل والأصدقاء عودت له مرة أخرى وأخبرنى بأنها كانت مجرد غلطة وطلب منى مسامحته وبدأ صفحة جديدة”. 

وأكملت: “تحسنت علاقتنا وأنجبنا طفلتنا الوحيدة “مرام”، وبعد انتقاله للعمل بشركة أخرى، تغيرت أحواله من جديد وأصبح شخص غريب وكأننى لم أعرفه من قبل، واكتشفت مؤخرًا فأستغل سفره  للعمل  20 يوم بعيدا عننا وارتبط بفتاة أخرى، وصار بينهم مقابلات وكلام خارج كثيرا، وأصر على الزواج منها مبررا عدم ارتياحه فى زيجتنا، فطلبت منه الطلاق، لكنه رفض وطلب منى تحمل الوضع من أجل طفلتنا لكنى رفضت ولجأت لمحكمة الأسرة”. 

محكمة الاسرة القاهرة الجديدة بعلاقات عاطفية طبيبة خلع

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