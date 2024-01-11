سيدة فى دعوى خلع: زوجى ضربنى وطردنى بسبب وجبة بيتزا وكريب

"وجبة بيتزا وكريب سعرها ٦٥٠ جنيها دفعت زوجي لضربي ضربا مبرحا وطردي أنا وأولادي من منزل الزوجية".. بهذه الكلمات بدأت السيدة "دينا أمين" دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي تحمل رقم ٥٨٧٧ لسنة ٢٠٢٤.

وقالت الزوجة فى دعواها: منذ سنة وأنا أحاول العودة لمنزل الزوجية بكل الطرق الممكنة من أجل استقرار أبنائي، وعندما فشلت قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع عدة دعاوي قضائية ضده منها خلعه والمطالبة بنفقة أبنائي، فمنذ طردنا من المنزل وهو رافض الإنفاق عليهم.

واستطردت الزوجة: منذ فترة قرر زوجي شراء سيارة للعمل عليها بجانب شغله وقام بأخذ قرض من البنك بالإضافة إلى أنه استلف من صديقه مبلغا ماليا ووعده بالسداد بعد شهرين.

فأصبح يعاني من أزمة مالية كبيرة ولن يعطيني ما يكفي مستلزمات المنزل، وقبل المشاجرة بأيام علمت منه أنه جهز مبلغ ١٥ ألف جنيه لتسديدها لصديقه، وطلب مني عدم المساس بها نهائيا.

وأضافت: فى يوم طلب مني أبنائى شراء لهم بيتزا وكريب مثل أبناء أحد أقاربنا وظلوا يبكون لساعات، فاضطررت لأخذ ١٠٠٠ جنيه من الأموال التي جهزها زوجي لإعطائها لصديقه.

واختتمت: فضلت ألا أخبره بذلك وقررت تجهيزها ووضعها بعد ذلك دون أن يشعر لكنه أخذ الأموال وأعطاها لصديقه، وتلقى منه اتصالا هاتفيا يخبره بأن المبلغ ينقصه ١٠٠٠ جنيه.

وبسؤالي أخبرته بأنني أخذتهم لشراء وجبة بيتزا وكريب لأبنائنا فانهال علينا بالضرب وقام بطردنا من منزل الزوجية ومنذ ذلك الوقت ورفض عودتنا والإنفاق عليهم.