الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تطلب خلع زوجها بسبب "جراج سيارة"

محكمة الآسرة
محكمة الآسرة

“ توجهت لخلعه بعد ما اتهمنى بسرقة أموال جراج العربية “ بهذه الكلمات بدأت بها السيدة  ” إسراء عماد ”  دعواها  التى تقدمت بها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتى طالبت فيها بخلعه وتحمل  الدعوى رقم 9466 لسنة 2024.

 

وقالت السيدة فى مستهل حديثها:  " مر على زواجنا نحو السبع سنوات، وطوال هذه السنوات وهو يعمل بالسعودية ويحضر لنا أجازة سنوية لمدة شهر ونصف فقط، طلبت منه الذهاب  والإستقرار معه كثيرا بسبب مشاكل بيت العائلة، والتى عانيت فيه كثيرا من سب ولسان سليط  تجاهي دوما من والدته وأشقاءه، فكنت لهما دائما كالخادمة مستغلين سفر زوجي وليس لدى من استند إليه. 

 

واستكملت “ إسراء ” بعد مشاكل وخلافات كثيرة نشبت بيننا، قرر زوجي شراء شقة بمنطقة القطامية للإنتقال بها بعيد عن مشاكل بيت العائلة وذلك بعد إلحاح منى، وشرط على بأن يكون بالعقار جراج خاص ليتمكن من وضع سيارته به  عند عودته والاستقرار بمصر، ووعدتنى صاحبة العقار بوجود الجراج خاص بالعقار، وطلبت منى مبلغ 30 ألف جنيه، وبالفعل طلبت من زوجي المبلغ وتم دفعهم لها بدون أى إيصالات وبالنهاية اكتشفت عدم وجود جراج للعقار. 

 

فى بداية الأمر خشيت إخبار زوجي بما حدث وانتظرت لعودته فى إجازته السنوية، وعند وصوله أخبرته بما حدث مع صاحبة العقار وعدم وجود جراج بالعقار وعدم تمكنى من إرجاع الأموال منها، فكذبني واتهمني بسرقة المبلغ وأعطيته لأهلي مبررا بأنه سأل عن صاحبة العقار  وعلم أنها “ ست تعرف ربنا ” وأجبرني على التصرف وأخد أموال من أهلي وإعطاءها له، وعندما فشلت فى إعطاءه ال 30 ألف بعد التوسل لصاحبة العقار لأخذ الأموال منها لكنها أنكرت أنها أخذت مني أى مبالغ وصدقها زوجي، وبالنهاية طردنى من منزل الزوجية وبعد فشل كل الحلول الودية معه لجأت للمحكمة لخلعه. 

جراش العربية محكمة الاسرة القاهرة الجديدة سيدة دعوى خلع

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