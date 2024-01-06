سيدة تطلب خلع زوجها بالقاهرة: "بيطلع يصلح التلفزيون لجارتنا"

لجأت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع جارتها بنفس العقار.

وقالت "نهى. م" في دعواها: “مر على زواجنا نحو السبع سنوات وأسفر عن إنجاب ابن واحد، وكان هدفنا طوال سنوات زواجنا هو تعليمه أفضل تعليم وأن نكون له قدوة حسنة، وكانت حياتنا مستقرة، ولم نواجه أي خلافات أو مشاكل إلا بأخر ستة أشهر فقط، فأصبحت حياتنا فيهم مليئة بالمشاحنات والخلافات وكأننا لم نكن نعرف بعض من قبل”.

تابعت الزوجة: “منذ فترة قررنا الانتقال لشقة جديدة تكون بالقرب من مدرسة ابننا لعدم رغبته فى انتقاله للمدرسة في باص أو غيره، وبدأنا التعرف على جيراننا فجميعهم يعملون بمراكز مرموقة ولم تتوطد علاقتي إلا بجارتي بالطابق الأعلى لسفر زوجها للخارج ولديها وقت فراغ كبير، وبدأنا في تبادل الزيارات وتبادل الحكايات والأسرار”.

استطردت: “في يوم تلقيت اتصالا هاتفيا منها تطلب منى بأن يصعد زوجي لمساعدتها فى تصليح التليفزيون، وبالفعل أخبرت زوجي وتوجه لمساعدتها، وطلع لمساعدتها في تصليحه أكثر من مرة، وخلال هذه الفترة تبددت أحواله ولن تكن في مخيلتي أي نية سيئة بل حاولت احتواءه والإلمام بمشاكلنا، لكنه تغير معي 180 درجة حتى أصبحت لا أستطع السيطرة على زمام الأمور بيننا”.

أكملت: “في يوم اتصلت به أكثر من مرة لم يرد على مكالماتي، اتصلت بزميلته بالعمل فأخبرتني بأنه لم يأتي للعمل اليوم، فانتابتني حالة من الخوف والقلق عليه، اتصلت ببواب العقار للتأكد من عودته للمنزل، فأخبرني بأنه لم ينزل أساسا، أصبت بحالة من الصدمة وتركت عملي وحضرت للعقار وانتظرته على السلالم، فوجدته يخرج من شقتها، فطلبت من الطلاق لكنه ادعى بأنها نزوة وكانت أول غلطة لكني قررت الانفصال وتركت منزل الزوجية ولجأت للخلع”.