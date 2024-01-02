الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة في قضية خلع: "جوزي شغال في مكان كويس وعايز ابنه يشتغل في قهوة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"موظف بمطار القاهرة وبرغم أنه يتحصل على راتب ممتاز إلا أن البخل فى دمه ويجبر نجلنا ابن الـ ١٥ عاما على العمل فى مقهى لمساعدته في مصاريف المنزل" بهذه الكلمات بدأت السيدة “زينب.م”  دعواها والتى حررتها ضد زوجها بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتى طالبت فيها بخلعه.


وقالت الزوجة: لجأت لخلعه بعدما فاض بي الكيل منه فزوجى من إحدى محافظات الصعيد ولديه أملاك وأراضي لا حصر لها ويتحصل من إيجارهم شهريا على مبلغ مالى كبير وبرغم ذلك نعيش فى شقة ٦٥ مترا وطلبت منه كثيرا  شراء شقة كبيرة لصغر حجم هذه الشقة لكنه رفض.

 

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وأضافت زينب: من المؤسف فى الأمر بأن زوجى البخل فى دمه فهو يتحصل على راتب عالى ويضعه كله فى البنك ويعطينى ربع ما يكفي أى بيت ومع الغلاء الذى يواجهنا أصبحت لا أتحمل ما يفعله، والديون أصبحت تلاحقنى لدى جميع المحلات.


واختتمت: "منذ فترة تشاجرت معه مشاجرة كبيرة فكان رده "خلى ابنك ينزل يشتغل ويساعد" وأجبر ابننا على العمل فى مقهى بمنطقة حدائق القبة براتب يومى، فلم يستطع ابنى تحمل هذا العمل بجانب مذاكرته، فاعترضت على عمله ووقفت أمامه ومنعت ابنى من النزول والعمل، فتعدى علينا بالضرب المبرح وقام بطردنا من شقة الزوجية وعندما حاول الأهل والأصدقاء التدخل لإصلاح الأمر بيننا، كان شرطه على رجوعنا هو نزولى أنا وابنى للعمل ومساعدته فى مصاريف المنزل لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لخلعه.

محافظات الصعيد زنانيري بالقاهرة محكمة الاسرة مطار القاهرة حدائق القبة

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