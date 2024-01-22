حبس طرفي مشاجرة لاتهامهم بالشروع في قتل خفير بالتجمع 4 أيام

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس طرفي مشاجرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالشروع في قتل خفير خصوصى وإصابته بطلق نارى في القدم.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها خفير خصوصي مصاب بطلق ناري بالقدم بأحد الأحياء السكنية "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

الانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفي مشاجرة تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية و2 عصا

التحريات بينت أن المشاجرة بسبب خلافات بينهم حول حفرة بمحل البلاغ تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب نتج عنها الإصابات المشار إليها وقيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإطلاق أعيره نارية من السلاح الناري المضبوط محدثًا إصابة الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.