الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لعامل والمشدد 15 سنة لـ3 قتلوا شابا أول أيام عيد الأضحى بكفر شكر

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لعامل، وكذلك السجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 متهمين آخرين، وبراءة المتهم الخامس، بقضية قتل شاب فى صباح يوم عيد الأضحى بقرية كفر الشهاوى خاطر بمركز كفر شكر.

وذكر قرار الإحالة فى القضية رقم 8542 جنح مركز كفر شكر لسنة 2022، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2022 كلى شمال بنها، قام كل من: "أحمد ع.س" 35 سنة عامل، ومقيم بهتيم فى شبرا الخيمة، وآخر البقاشين مركز كفر شكر، "على ص.ع" 22 سنة عامل، ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ص.ع" 29 سنة عامل ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"محمود ع.س" 30 سنة سائق توك توك ومقيم البقاشين مركز كفر شكر، و"صبرى ع.م" 31 سنة سائق ومقيم عزبة مراد بشبرا الخيمة، لأنهم فى يوم 9/7/2022 قتلوا المجني عليه "محمد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر.

وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر محل الاتهامات تالية الوصف مستخدمين السيارة محل الواقعة قيادة المتهم الخامس قاصدين محل وجود المجني عليه سالف الذكر وما أن وصلوا حتى ترجل الثاني منهم مخاطبًا المجني عليه فما كان من المتهم الأول إلا أن صوّب سلاحه الناري "بندقية خرطوش" قبل المجني عليه مطلقًا عيارًا ناريًا منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

محكمة جنايات بنها السجن المؤبد قتل شاب مركز كفر شكر المجني عليه

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