تأجيل محاكمة بائع قتل زميله في عابدين لـ4 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات سابقة بينهما، لجلسة 4 فبراير المقبل.

وتبين من التحقيقات أن خلافات سابقة تجددت بين المتهم والمجني عليه، انتهت بتشاجرهما وطعن المتهم للضحية بسلاح أبيض فتوفي متأثرًا بإصابته فور نقله للمستشفى العام لإسعافه.

وتبين من الفحص أن المتهم بائع واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.