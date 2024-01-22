الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

متهمين
متهمين

أقر3 متهمين بإحتجاز شخص وإجباره على  توقيع إيصالات أمانة  أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بارتكابهم الواقعة بسبب نصب الضحية عليهم واستيلاءه على أموالهم.

وأقر المتهمين بقيام المجنى عليه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 500 ألف جنيه بزعم مشاركتهم فى مصنع، وبعد افتتاحهم للمصنع تفاجأوا بسرقته للمعدات والآلآت وبيعها والهروب لمحافظة القاهرة، وفشلوا في الاتصال به نهائيا، مما دفعهم للتواصل مع أهلية المجنى عليه وطلبوا منهم أموالهم أو عنوان نجلهم لكنهم رفضوا مساعدتهم ومنذ 7 شهور وهم يبحثون عنه حتى تمكنوا من العثور عليه.

كما أضافوا بأن نيتهم هو الحصول على أموالهم وليس إيذاءه، فقاموا بتأجير شقة بجوار محل عمله لذلك تمكنوا من الإمساك به بسهولة. 

وأنكر المجنى عليه نصبه على المتهمين وأكد أنهم فشلوا فى إدارة المصنع وتقاسموا في أمواله وحصل كل منهم على حقه.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات ووجهت لهم تهمة احتجاز الضحية والشروع في قتله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

ايصالات أمانة مصنع جهات التحقيق المختصة السلام النيابة العامة

مواد متعلقة

كشف ملابسات تعرض سائح لواقعة نصب فى باب الشعرية

الأكثر قراءة

عاجل.. «4-4-2» والتوقف عن كسر أنياب الأسد.. كيف يلعب فيتوريا أمام كاب فيردى؟

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

قناة السويس تتدخل وتنقذ سفينة تعرضت لهجوم فى البحر الأحمر

عاجل.. عائلات المحتجزين الإسرائيلين تداهم غرفة اجتماع للجنة المالية فى الكنيست

"التموين" تزف بشرى للمواطنين بشأن إنتاج وأسعار السكر

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة