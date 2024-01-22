اعترافات المتهمين باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

أقر3 متهمين بإحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بارتكابهم الواقعة بسبب نصب الضحية عليهم واستيلاءه على أموالهم.

وأقر المتهمين بقيام المجنى عليه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 500 ألف جنيه بزعم مشاركتهم فى مصنع، وبعد افتتاحهم للمصنع تفاجأوا بسرقته للمعدات والآلآت وبيعها والهروب لمحافظة القاهرة، وفشلوا في الاتصال به نهائيا، مما دفعهم للتواصل مع أهلية المجنى عليه وطلبوا منهم أموالهم أو عنوان نجلهم لكنهم رفضوا مساعدتهم ومنذ 7 شهور وهم يبحثون عنه حتى تمكنوا من العثور عليه.

كما أضافوا بأن نيتهم هو الحصول على أموالهم وليس إيذاءه، فقاموا بتأجير شقة بجوار محل عمله لذلك تمكنوا من الإمساك به بسهولة.

وأنكر المجنى عليه نصبه على المتهمين وأكد أنهم فشلوا فى إدارة المصنع وتقاسموا في أمواله وحصل كل منهم على حقه.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات ووجهت لهم تهمة احتجاز الضحية والشروع في قتله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.