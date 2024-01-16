الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات تعرض سائح لواقعة نصب في باب الشعرية

الأمن
الأمن

كشف أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن ادعاء أحد السائحين تعرضه لواقعة نصب واستغلال من قِبل أحد الباعة الجائلين بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" متضمنًا ادعاء أحد السائحين تعرضه لواقعة نصب واستغلال من قِبل أحد الباعة الجائلين بالقاهرة وحذفه الفيديو عقب ذلك.

بالفحص أمكن تحديد وضبط البائع المعنى بالفيديو بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.

 وبمواجهته قرر بقيام السائح "الشاكى" بشراء مأكولات منه منذ أسبوع بقيمتها المالية، ونفى استغلاله له أو النصب عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تداول مقطع فيديو فيس بوك أحد السائحين صب وإستغلال الباعة الجائلين فيديو النصب على سائح

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