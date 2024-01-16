الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضربات أمنية موجعة لتجار المخدرات والأسلحة في 4 محافظات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط وسوهاج، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

في مديرية أمن أسيوط، تم ضبط 34 قضية سلاح ناري ضُبط خلالها 17 بندقية آلية و18 بندقية خرطوش و20 فردًا محليًا وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 34 متهما لـ25 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1،270 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 1،500 كيلو جرام لمخدر الباجو وكمية لمخدري الشابو والأفيون بحوزة 7 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 330 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 

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ضبط 7 قضايا مخدرات في حملات على الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

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حملات أمنية لضبط تجار الكيف والأسلحة بأسوان ودمياط

 

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 10،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش و5 كيلو جرامات لمخدر البانجو- كمية لمخدري الهيروين والشابو وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 5 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري، بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد محلي وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى تنفيذ 783 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 8،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش و7 كيلو جرامات لمخدر البانجو و5،500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين والآيس وكذلك 3 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

 

وفي مديرية أمن سوهاج، تم ضبط 19 قطعة سلاح ناري، ضبط خلالها 3 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش و11 فردا محليا وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 17 متهما لـ 8 منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 3،170 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 461 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية لتطهير البؤر الإجرامية وفرض السيطرة الأمنية.

حملات أمنية المخدرات الاسلحة اسيوط مديرية امن أسيوط

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