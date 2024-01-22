سيدة تخلع زوجها والسبب: باع شقة أختى بأوراق مزورة

"استغل سفر أختى للخارج وباع شقتها" بهذه الكلمات بدأت “إنجى.م“ دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتى طالبت فيها بخلعه وتحمل رقم ”8533” لسنة 2024، بعد قيامه ببيع شقة شقيقتها مستغلا سفرها للخارج.

وقالت “الزوجة” في دعواها تزوجت من ابن عمى فأنا أكبر منه بـ5 سنوات، ونشبت بيننا قصة حب وبرغم رفض والدتى إتمام الزيجة بسبب فرق السن بيننا إلا أنى تمسكت به وتمت زيجتنا وسط حضور حافل بين الأهل والأصدقاء.

وتابعت "إنجى" منذ زواجنا والعلاقة بيننا ليست على ما يرام بسبب تعديه علي بالضرب المبرح على أتفه الأسباب ومشاجراته المستمرة وكأنه نادم على زيجته مني، فضلا عن مكوثه الدائم عن العمل وانتظاره لقيام والدتى بالإنفاق علينا، عشت معه أيام صعبة للغاية وتحملته بكل ما في من عزيمة من أجل تربية طفلتى تربية سليمة.

واستكملت الزوجة: فور وفاة والدتى قررت أخذت شقيقتى للإقامة معنا لأن شقة والدتى كانت إيجار قديم وأضطررنا تسليمها لصاحب العقار، لكنه كان غير أمين علي شقيقتى فكان يتعدى عليها بالضرب المبرح هى الآخرى، وكان يتحصل على كل أموالها مما اضطرها للسفر والعمل خارج مصر وكانت دائما ترسل لى ما يكفينى دون علمه.

وبالسنة الماضية حضرت شقيقتى في أجازة وقامت بشراء شقة خاصة بها حتى لا تكون تحت رحمة زوجى وبمجرد سفرها قام زوجى بأخذ نسخة من مفاتيح الشقة دون علمى وببيعها بعقود وأوراق مزورة، وبعد شهرين توجهت للشقة لفتحها وتنظيفها تفاجئت بإقامة ناس بها وبعد توجهى لعمل محضر اكتشفت من المقيمين بالشقة بأن زوجى من باع لهم الشقة، وحررت ضده محضر واتهمته ببيع الشقة بعقود مزورة فأنهال علي بالضرب المبرح ورفض إعطائى ابنتى وطردنى من منزل الزوجية.