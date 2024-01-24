الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع أجنبيتين تديران فيلا للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

فتحت نيابة القاهرة الجديدة اليوم تحقيق مع أجنبيتين لاتهامهما بإدارة فيلا للأعمال المنافية للآاب داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة  اليوم في القبض على أجنبيتين في أحد الكمبوندات تديران فيلا لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة من المصريين والعرب بالقاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات أن شبكة الدعارة بها فتاة تحمل جنسية أوكرانيا وأخرى تحمل جنسية روسية، كونتا شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال مقابل مبالغ كبيرة في الليلة.

وكانت قد وردت معلومات إلى مباحث الآداب تفيد بقيام سيدة أوكرانية بتكوين شبكة دعارة واستقطاب الفتيات واستغلالهن في ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية كبيرة في السهرة الواحدة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية راغبي المتعة المحرمة القاهرة الجديدة شبكة الدعارة جنسية أوكرانيا

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