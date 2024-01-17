"دعارة وفضيحة وجثة".. قرار جديد بشأن متهمي "السهرة الحمراء" بالمقطم

«كنا يوم رأس السنة وكنا عايزين نحتفل فأخويا فكر أنه يجمع صحابه ونعمل كده ودي أول مرة وهو اللي رمى نفسه من الشباك معرفناش نلحقه».. أقوال جديدة أدلى بها المتهمين بإدارة وكر لممارسة الدعارة داخل شقة سكنية في منطقة المقطم ، وإلقاء صاحب الشقة نفسه من الطابق السادس.

أمام جهات التحقيق، أدلى المتهم الأول باعترافات تفصيلية حول الواقعة حيث أكد أنه قبل يوم ليلة رأس السنة تجمع هو وشقيقه وأرادا الاحتفال بهذه المناسبة، وقاداهم تفكيرهم إلى عزومة أصدقائهما واتفقوا مع فتاة ليل تمكنت من إحضار صديقاتها، وبدأوا في إقامة حفلة رقص وغناء، ولكن تفاجأوا أن الشرطة تقتحم البيت.

وتابع أنه بمجرد أن دخلوا قفز شقيقه من الشباك وسقط متوفيًا في الحال، وتم القبض عليهما جميعًا نافيًا إدارة الشقة وكر لممارسة الدعارة وأن هذه هي المرة الأولى، وبناءًا على ذلك صدق جميع المتهمين على رواية المتهم الأول.

وأثبتت التحريات صحة الواقعة موضحًا أن الأهالي انزعجوا من صوت الأغاني واشتبهوا في الشقة فأبلغوا غرفة النجدة، وشهدت القوات الأمنية بالواقعة، وأن تحرياتها أثبتت عدم وجود شبهة جنائية، وبناءًا على ذلك قررت النيابة إخلاء سبيل 7 متهمين على ذمة القضية، وفي السياق ذاته، قررت النيابة استعجال تقرير الصفة التشريحية تمهيدًا لغلق القضية.



تلقت شرطة النجدة وقسم شرطة المقطم بلاغًا يفيد بإزعاج الجيران من وجود شقة يشتبه في إدارتها لشيء غير أخلاقي إلى جانب الصوت والضوضاء الذي يصدر منها وتكرر الأمر أكثر من مرة.



وتبين أنه بمجرد انتقال الأجهزة الأمنية لاستكشاف ما داخل الشقة واقتحامها ومداهمتها فوجئوا بمالك الشقة يلقي نفسه من الشرفة، وسقط جثة هامدة، وتم القبض على من بداخلها وهم 7 أشخاص بينهم أربع سيدات وثلاث رجال.



وتبين من التحريات أن مالك الشقة اتفق مع شقيقه وأصدقائه على استقطاب عدد من فتيات الليل لإقامة سهرة حمراء وممارسة الدعارة بمقابل مادي، لكن الجيران استاءوا من أخلاقه وتصرفاته خوفًا على أسرهم وبناتهم وقرروا الإبلاغ عنه.



تم التحفظ على الجثة ونقلها لمشرحة زينهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.