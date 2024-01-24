الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس طرفي مشاجرة لاتهامهم بالشروع في قتل خفير خصوصي بالتجمع

حبس
حبس

قرر قاضى  المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس طرفي مشاجرة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل خفير خصوصى وإصابته بطلق نارى في القدم.

كما طالبت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول، بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله خفيرا خصوصيا مصابا بطلق ناري بالقدم بأحد الأحياء السكنية "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفي مشاجرة، تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية و2 عصا.

التحريات بينت أن المشاجرة بسبب خلافات بينهما حول حفرة بمحل البلاغ، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، نتج عنها الإصابات المشار إليها، وقيام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من السلاح الناري المضبوط محدثًا إصابة الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جنح القاهرة الجديدة الشروع في قتل طلق ناري قسم شرطة التجمع الأول مديرية امن القاهرة خفير خصوصي

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