ضبط مزارع قتل عاملًا بسلاح ناري في قنا

كثَّفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (عامل- مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى، وبسؤال والده إتهم (مزارع- مقيم بدائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من بندقية آلية كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، وعلل ذلك لخلاف بينهما بالطريق المؤدى لأراضيهما الزراعية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المتهم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية آلية وعدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.