الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 554 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ضبطت أجهزة الأمن 554 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء "الخوذة" على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية، على ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

اجهزة الامن الدراجات النارية

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