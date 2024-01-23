الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 قضايا تهريب بضائع وحيازة مخدرات و2129 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 5 قضايا تهريب بضائع وحيازة مخدرات

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2129) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (178) حكما قضائيًا متنوعًا.

وزارة الداخلية جرائم التهريب أمن المنافذ بوزارة الداخلية المخالفات المرورية

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