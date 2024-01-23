الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على شخص لاتهامه بإنهاء حياة ابنته بعد وصلة تعذيب

القبض على شخص
القبض على شخص

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخص لاتهامه بإنهاء حياة ابنته بعد وصلة تعذيب في إحدى العقارات بمنطقة المطرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد بوصول جثمان طفلة تبلغ من العمر 13، وبها إصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجروح وأثار حرق.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المطرية لفحص الواقعة، وبسؤال والدها قرر بسقوطها من علو أثناء اللهو.

بإجراء التحريات تبين عدم صحة أقواله، وبسؤال والدتها والجيران أفادوا بأن والدها عامل رخام دائم التعدي على ابنته ووالدتها بالضرب والتعذيب

وتبين أنه اختلق سقوطها من علو للهروب من جريمة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق التي تباشر التحقيقات معه في الحادث.

كما تم التحفظ على جثة الطفلة في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وجار عرضها على الطبيب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية حول وفاتها.

الأجهزة الأمنية منطقة المطرية مديرية امن القاهرة مستشفى المطرية التعليمي مباحث المطرية

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