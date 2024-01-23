الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالتجمع

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على حريق شب داخل شقة سكنية بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لاخماد النيران.

وتبين أن النيران نشب فى شقة بالطابق الأول داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الأول، وتمت السيطرة على الحريق وإخمادها دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

التجمع الاول الكمبوندات شقة سكنية حريق قوات الحماية المدنية

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إخماد حريق شقة داخل كمبوند فى التجمع الأول

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