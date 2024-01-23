الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية ترفع درجة الاستعداد لتأمين المنشآت تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى لتأمين المنشآت تزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة 72 حيث شكلت غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفالات للتصدي لأي محاولات تخريبية. 

ونسقت كل مديرية أمن مع ديوان المحافظة التابعة لها لتنفيذ خطة التأمين عقب التنسيق مع غرف الطوارئ والعمليات بشكل فوري والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسيير حركة السيارات في الشوارع الهامة والرئيسية التي ستشهد انتشارا أمنيا كبيرا واحتفال رجال الشرطة مع المواطنين حيث اعتادت وزارة الداخلية في كل عام تحية المواطنين وتقديم الورود لهم. 

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25يناير.. أوبريت لوزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة 72

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العهد.. أوبريت لوزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة 72

وتتولى قوات الأمن على مستوى الجمهورية تنفيذ خطة محكمة لتأمين الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات التي تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي حيث تمتد الخطة من تأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة حتى انتهاء احتفالات أعياد الشرطة المستمرة حتى نهاية شهر يناير. 

عيد الشرطة عيد الشرطة 72 الداخلية وزارة الداخلية المجلس الأعلى للشرطة

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